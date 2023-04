Kladnu hrozí velký problém pro baráž. Jágr tvrdil, že dostal zákaz poskytovat rozhovory

„Má nějaké problémy, řešíme to ze dne na den. Uvidíme, jak na tom bude v neděli," nechtěl Dotchinův stav příliš komentovat asistent trenéra Pavel Skrbek. Jeví se však nereálné, že by se řízný bek do startu baráže i v jejím průběhu stačil uzdravit. „To on jenom dělá před špiony ze Zlína, aby to tak vypadalo," snažil se Skrbek zlehčit stav Dotchina, který v základní části trávil na ledě téměř 25 minut na zápas.