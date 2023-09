Kontroverzní moment v Plzni. Sparta si vzala výzvu pozdě, stěžuje si domácí kouč Kořínek

„Soupeř má samozřejmě právo si vzít výzvu. Na druhou stranu jsme před sezonou absolvovali seminář s rozhodčími, kde nám bylo řečeno, že je nutné o přezkoumání požádat do 40, maximálně 45 sekund. Tahle doba byla jasně překročena,“ rozčiloval se na pozápasové tiskové konferenci domácí kouč Petr Kořínek.

SESTŘIH: HC Škoda Plzeň vs. HC Sparta Praha 2:3Video : Tipsport Extraliga / BPA

Podle videozáznamu uplynulo 57 vteřin, než Sparta o výzvu požádala. „Už se ukázalo na buly. V tomhle případě už by výrok na ledě neměl jít změnit. Ale asi je to trošku jinak. Nechci se k tomu víc vyjadřovat, aby z toho nebyl problém,“ líčil rozmrzelý trenér.

Situaci okomentoval i hostující lodivod Pavel Gross. „Dlouhé to bylo. Asi po 35 vteřinách se k nám informace dostala. Nejdřív jsme si vysvětlovali kde, co a jak. Já myslel, že ta vysoká hůl byla před bránou, až pak jsem se dozvěděl, že u mantinelu,“ popisoval Gross. „Jo, možná to trvalo déle. Měli jsme v tom štěstí, bereme to,“ doplnil sparťanský kouč.