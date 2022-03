Kotala nastartoval obrat Bruslařů fintou s hokejkou mezi nohama. Spontánní nápad a pěkný gól, usmíval se

Plzeň využila dvě přesilovky v první části a s nadějemi Středočechů to nevypadalo vůbec dobře. Bruslaři se naopak v početních výhodách trápili. Na šestý pokus už ale uspěli. Jakub Kotala si na brankovišti našel odražený puk a s hokejkou mezi nohama ho doklepl do poloprázdné branky. „Na tréninku tuhle fintu občas zkouším. Byl to spontánní nápad, naštěstí zakončení vyšlo. Za takhle pěkný gól jsem rád," usmíval se po zápase.