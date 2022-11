Kritizovaní Švédi hrdiny Sparty. Plekanec se hecoval s Hrdinou a pak předvedl gólovou lahůdku vkleče

„Krásný moment, že jsme se střelecky prosadili já i brácha. Ani si nepamatuju, jestli se nám to někdy povedlo, když jsme před lety hráli spolu ve Švédsku,“ usmíval se Gustaf Thorell.

Přitom rodáci z Karlstadu se v této sezoně dostávali pod značnou palbu kritiky. Erik byl jen stínem hráče z uplynulé sezony, kdy pomohl Spartě do finále, a před příchodem Miloslava Hořavy zapsal v 19 duelech jen slabých pět bodů. Gustaf, předsezonní posila z Plzně, měl za 20 zápasů v kolonce gólů dokonce nulu.

Za tři utkání pod Hořavou však Gustaf Thorell zaznamenal první dva góly v sezoně, Erik tři body. „Nemyslím, že to souvisí se změnou trenérů. Je to hlavně o mně samotném. Popravdě bych byl překvapený, kdyby mě lidi za dosavadní výkony nekritizovali. Nehrál jsem dobře. Snad se to teď zlomí,“ přeje si Gustaf.