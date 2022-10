Liberec má sedmou remízu v řadě. Jsem rád, že hráči nejsou placení za přesčasy, podotkl trenér Augusta

V prodloužení hosté prodali nabyté zkušenosti. Byli aktivnější a výsledkem byl Melanconův gól, kterým rozhodl o výhře 4:3 a dvou bodech pro hosty. „Když to hrajete každý třetí den...," pousmál se útočník Tomáš Filippi. „Prý teď máme rekord, ale snad už to stačí. Dostali jsme se do vedení, ale v závěru jsme jim nabídli dvě přesilovky a oni v jedné srovnali," mrzelo ho.

Právě on byl první, kdo dostal v první třetině puk do branky Třince, domácí střídačka si ale vzala trenérskou výzvu a uspěla. Právě Filippi chvíli předtím zahrál puk rukou, gól tak nemohl platit. A na konci zápasu hostům scházel.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Jan Štibingr z Liberce, Aron Chmielewski z Třince.Foto : Petr Sznapka, ČTK

„Bylo to v první třetině, kdo ví, co by se pak ještě stalo. Reklamovali hru rukou hned, jak se puk dotkl mé rukavice a odrazil se ke spoluhráči. Proto jsem tušil, že se asi půjde na challenge. Nevím, jak to pravidlo přesně zní, úmysl nahrát tam určitě nebyl. Ale rukavicí jsem to posunul a dotknul se toho náš hráč, takže asi správně posouzené. Ale máme dva body z Třince, před zápasem bychom je brali," uvedl Filippi.

I na domácí straně mohl zavládnout lehký optimismus. Oceláři všechny své góly vstřelili v početní výhodě a vůbec poprvé v sezoně na vlastním ledě bodovali. V kabině ale rozhodně dobrá nálada nepanovala. „Čtvrtá porážka doma není nic příjemného. Na to opravdu nejsme zvyklí. Mluvíme o tom, teď jde o to, abychom to i dělali. Zatím nehrajeme všichni," poukázal Martin Růžička, který gólem na 2:1 zaokrouhlil počet extraligových branek na tři stovky a na desátém místě historických statistik předstihl Tomáše Vlasáka.