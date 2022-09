Liberec přišel o legendu. Náhrada? To by musel trefit jackpot, míní bývalý útočník

Šmíd byl v očích experta bez debaty tváří libereckého klubu, kolem které se vše točilo. „Obrovská ztráta, takového hráče na marketu neseženete. On všechno dělal pro to, aby klub fungoval," tvrdí Duda.

Vedení severočeského klubu při hledání nové posily vsadilo opět na zkušenost, angažovalo Michaela Frolíka. „Pořádně nehrál čtyři roky, tehdy naposledy pravidelně nastupoval v NHL. Tohle angažmá je pro něj obrovská výzva," tvrdí Duda. „Může dokázat, že je pořád dobrý hráč. Jestli si ale spousta lidí myslí, že spasí Liberec, tak v mých očích není hráčem, co by ho spasil," přiznává expert v pořadu Příklep.

To ale neznamená, že by byl Duda k Frolíkovi přehnaně negativní. Právě naopak. „Má výborný morál a charakter, je to pracant, dělník, výbornej kluk. Je jedním z nejlepších, co může developmentovat mladé hráče," pálí jeden plus Frolíka za druhým.