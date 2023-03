Liberec vydýchává debakl. Plzeň nás předčila skoro ve všem, uznal Jelínek

Přitom první utkání vzbudilo pod Ještědem opatrný optimismus. Indiáni měli v zádech deset proher v řadě, naopak Severočeši deset výher a na ledě byl rozdíl v sebevědomí obou týmů patrný.

„Jestli si někdo myslel, že to bude snadné, tak já určitě ne. Věděl jsem, že s Plzní půjde o velice těžkou sérii. Má kvalitní tým, který to dokazoval i v sezoně. Sice měli černou sérii, ale tři ze čtyř zápasů s nimi byly v základní části hodně vyrovnaný. Určitě jsem nečekal, že je přehrajeme 3:0 na utkání, i když by to bylo hezký. V sobotu pokračujeme a jedeme vyhrát další zápas," zavelel kapitán Liberce Petr Jelínek.

Někdy je prostě dobré na zápas co nejrychleji zapomenout... V Plzni nás čeká víkend plný hokeje. Budeme rádi za početnou podporu. #BTL pic.twitter.com/VevVPdFxKP — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) March 9, 2023

„První zápas ovlivnily naše dva rychlé góly, takže se to natočilo trochu k nám. Teď nám dal první branku soupeř a nám to trochu odskakovalo. Hráli výborně celých šedesát minut a my jsme dobře nehráli," snažil se vysvětlit příčinu dvou zcela odlišných výkonů ve dvou dnech liberecký trenér Patrik Augusta.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Gesto zmaru libereckého gólmana Petra Kváči v utkání s Plzní.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Naposledy Bílé Tygry v play off takovým způsobem deklasovala před necelými dvěma roky Sparta, když v semifinále pod Ještědem vyhrála 5:0. Přesto Severočeši sérii zvládli a postoupili do finále s Třincem.

„Nic se neděje, je to je 1:1. Nikdo neříkal, že to bude lehký. Důležité bude, jak zareagujeme v sobotu. Teď jsme odehráli špatný zápas, od začátku do konce byl soupeř lepší. Nedostávali jsme se do brankových příležitostí a dopadlo to jednoznačným výsledkem pro soupeře," pověděl Augusta, jehož tým se ve třetí třetině za stavu 0:2 sesypal a inkasoval další čtyři rány.