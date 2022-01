Lukeš po vychytané nule opouští Hradec. Klub ho vyměnil za karlovarského Novotného

„Filip patří k nejzkušenějším brankářům v extralize, v Karlových Varech chytá již několik let výborně a projevil zájem pomoct nám k co nejlepšímu umístění v právě probíhající sezóně. Na jeho příchodu jsme se v rámci sportovního vedení jednomyslně shodli," říká Kmoníček o gólmanovi, jenž chytal extraligu už za Spartu i Liberec.

Na kontě má i 4 zápasy KHL v dresu Novokuzněcku. Od sezony 2017/18 působil Novotný ve Varech a přesně před rokem na ledě Mladé Boleslavi potvrdil výhru svého týmu gólem do opuštěné klece přes celé hřiště. Povedlo se mu to jako prvnímu gólmanovi v extralize. Další zápisy do historie by rád zaznamenal v dresu Hradce, kam zamířil těsně před koncem přestupního období.