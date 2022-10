Mlejnkovými asistenty budou česká legenda a někdejší bitkař. Růžička k dorostencům

„Posledních 14 dnů jsme trejdy řešili, ale nedotáhly se. Nedošlo ke shodě dvou stran. Na trhu byla zajímavá jména a dvě jsme řešili intenzivně. Ale druhá strana za to vždy požadovala centra a tím bychom se dostali do problémů a museli hledat centra sami. Chceme dělat výměny, které dávají smysl. Není to na stole, ale jsou kluby, které trejdovat chtějí. Jen se to musí potkat," uzavřel litvínovský šéf.