Motor táhne posila z důchodu. Novotný porušil slovo a zase válí v extralize

Zatímco v NHL se veteráni prosazují čím dál hůř, v české extralize paradoxně můžeme sledovat přesný opak. Demonstrovat to můžeme hlavně na českobudějovickém týmu, který se probojoval mezi nejlepší čtyřku. O role lídrů se starají Lukáš Pech (38 let), Milan Gulaš (36 let), Michal Vondrka (39) a také Jiří Novotný, který se ve svých 38 letech věnuje práci agenta.

Českobudějovický Motor sází na veterány. Příspěvek z pořadu Příklep okomentoval Radek Duda.Video : Dominik Hejbal, SPORT.CZ

Článek Přesto se bývalý hráč NHL nechal přemluvit a z hokejového důchodu se vrátil na extraligový led. A to se dušoval, že se tak rozhodně nestane. „Nechtěl jsem napodobit pár sportovců, kteří oznámili odchod ze scény a pak se vraceli. To není můj styl," říkal v létě v rozhovoru pro deník Sport. Premiérový díl pořadu Příklep natáčený redakcí Sport.cz. Hostem ve studiu byla bývalá hvězda nejvyšší soutěže - Radek Duda.Video : Sport.cz Více ve videu z pořadu Příklep.

