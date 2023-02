Nedal tutovku, pak skóroval z ničeho. Odčinil jsem to, usmál se Malát po premiéře za Boleslav

A jeho slova sedí i pro Martina Beránka, který putoval jako součást trejdu druhým směrem z Mladé Boleslavi do Plzně a rovněž při premiéře skóroval v západočeském derby proti Karlovým Varům. „To je fajn, doufám, že nám to prospěje oběma," poznamenal Malát. „Škoda jen jednoho bodu, protože zápas se vyvíjel tak, že jsme sahali alespoň po dvou," doplnil.

Na konci druhé třetiny nejprve neproměnil tisíciprocentní šanci, aby o pár vteřin později skóroval téměř z nulového úhlu, z něhož zaskočil gólmana Petra Kváču a vyrovnal na 3:3. „Někdy to takhle v hokeji bývá. Měl jsem střílet z jedničky, ale zpracoval jsem si to a už jsem puk nedokázal zvednout. Moje chyba, že jsem to nedal z jedničky pod víko. Naštěstí jsem za deset patnáct sekund gól dal, alespoň tak jsem to odčinil," usmál se centr třetí boleslavské lajny, který se naposledy trefil na konci října minulého roku.