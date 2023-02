Nic jsme nezměnili. Jen se nám vyprázdnila marodka, tvrdil si po desáté výhře v řadě hradecký asistent trenéra Svoboda

Nejlépe totiž podle něj jeho svěřenci hráli v první třetině. „Kluci dobře pracovali, byli zodpovědní a z toho vyústil vedoucí gól. Škoda, že jsme do přestávky nepřidali další. Šance jsme na to měli," konstatoval. Úspěšnou šňůru nepřeceňoval. „Je perfektní. Před deseti zápasy jsme však byli šest bodů od posledního," varoval před uspokojením.

„Je to pěkná série, ale jedenáct výher je ještě hezčích. Přitom se stále snažíme myslet na to stejné a hrát jednoduše. Na čtvrtém místě je hezky, ale stále se o něco hraje. Uvidíme, jak to dopadne," přidal svůj pohled autor dvou gólů Lukáš Cingel.

Věří ale, že ve čtyřce se už Hradec Králové udrží. Stejně tak Jan Eberle, který si v utkání připsal dvě asistence. „Jsme na to dva, máme lepší pozici, máme to ve svých rukou. chceme to urvat a uděláme všechno, abychom se tam udrželi. Vezeme se na vítězné vlně, vrátili se nám do sestavy marodi. A všechny čtyři lajny si dokáží vytvářet tlak a umí dávat góly. Sbíráme prostě body a jdeme si za svým. Musíme ale k tomu přistupovat s pokorou," podotkl zkušený útočník, který v Olomouci odehrál v minulosti tři sezóny. „Byl jsem tady rád a také mi to tu pomohlo. Nastartoval jsem se, začal hrát jiným stylem," prohlásil.