Obránce Freibergs bude v extralize nově hrát v Hradci Králové

Freibergs přišel do extraligy v roce 2017, kdy zamířil do Zlína. Po třech sezonách se přesunul do Brna a následně do Třince, v jehož dresu získal před dvěma lety mistrovský titul. Následně ale rodák z Rigy odešel do KHL, respektive německé ligy. Loni se vrátil do Česka a sezonu odehrál v Litvínově. V extralize tak dosud odehrál již 273 zápasů s bilancí 19 branek a 96 asistencí.