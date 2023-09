Pardubice (zatím) šlapou. A také umí chytře měnit hru, aby byly úspěšné

Stačí se podívat na první dvě branky Pardubic a z jejich podobnosti pochopíte, že víc než o štěstí šlo o promyšlenou taktickou věc, jak vyzrát nad pevnou obranou Kladna. Od útočníka přichází nahrávka na obránce a následně Peter Čerešňák posílá rychle puk před branku, kde přijde šikovná teč.

„Pilujeme to na trénincích, aby nám to beci dávali co nejrychleji před branku, dokud se soupeř nestačí zkonsolidovat před gólmanem, protože pak jsou tam díry,“ přiznal po utkání s Kladnem asistent pardubického kouče Marek Zadina. „Věděli jsme, že Kladno hraje agresivní hokej. A tady na malém hřišti musíte vyhrát každý osobní souboj, musíte se tlačit do brány, abyste soupeře zlomili. A takové góly se nám nakonec podařilo dát.“

Často se říká, že před brankou leží peníze. Že právě v předbrankovém prostoru se rozhodují utkání a že pokud chcete být úspěšní, musíte do těchto pozic chodit, byť to tady bolí. Roky to je bolest českého hokeje, nicméně teď Pardubice ukázaly, že vědí, kudy může vést cesta za úspěchem.

„My chceme hrát jednoduchý hokej, protože soupeři budou proti nám hrát urputný hokej, v obranném pásmu jeden na jednoho. Proto je recept rychle na beky, následně střela do brány. Díky tomu jsme dnes vyhráli zápas,“ věděl Hyka.

Pardubice sice prohrávaly, jenže právě to, jako by v nich nakoplo dynamo, a duel otočily. Od poloviny byly jasně lepší, kontrolovaly hru a pak přidaly do prázdné brány třetí gól. „Ukázali jsme sílu, že jsme hráli dobrý hokej. Je to důležitá výhra, protože tady se nebude vyhrávat snadno,“ věděl pardubický brankář Roman Will.