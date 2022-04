Peterek: Varaďa? Maximalista, který jde za vším, co si usmyslí. Jeho odchod nás mrzí

Jak se vám poslouchá, že Třinec je od vsetínské hegemonie v 90. letech prvním týmem, kterému se podařilo získat třetí titul v řadě?

Je to šílené, dojde mi to až tak za týden. Teď mám prvotní pocity, kdy ani nevím, co se pořádně stalo. Převládá euforie, všechno začnu vstřebávat až později. Už nemůžu být na ledě, takže se ve mně kumulovala nervozita. Je to jiná pozice, když se na hokej díváte z třetího patra.

Co letos proti Spartě rozhodlo?

Hráči podávali neustále zodpovědný výkon. Sparta má samozřejmě kvalitní tým, což v sérii ukázala, naši kluci zase předvedli neskutečné srdce a minimum chyb. To rozhodlo.

Věřím, že si cestičku do Třince zase najdu, říká odcházející trenér Václav VaraďaVideo : Sport.cz

Zatímco loni a před třemi lety jste pohár vyhráli doma, nyní v Praze. Liší se tím oslavy?

Samozřejmě, že kdyby se nám titul podařilo získat doma, byly by daleko větší. Ale zároveň je neskutečný zážitek, že jsme se stali šampiony před zaplněnou O2 arenou. Je to krásná hala a rovněž atmosféra byla vynikající.

Pohádkový příběh Vladimíra Svačiny. Nemohlo to skončit lépe, ani mi to nedocházíVideo : Sport.cz

Nemrzí vás, že kvůli covidu jste přišli o šanci bojovat o titul i předloni, kdy byla sezona předčasně ukončena?

Moc mě to mrzí. I s tehdejším kádrem jsme totiž měli velkou šanci udělat titul.

Souhlasíte, že velký podíl na všech třech titulech má kouč Václav Varaďa?

Je neuvěřitelný trenér a ukazoval to už od svého příchodu do klubu. Každým rokem byla jeho práce lepší a lepší. Všichni vědí, že je těžší obhájit než získat titul. Jemu se to podařilo třikrát, což svědčí o jeho kvalitách.

Josef Jandač stále čeká na titul. Nehroutím se z toho. Někdy je vám dáno, někdy neVideo : Sport.cz

Co má v sobě výjimečného, že je tak úspěšný?

Je maximalista. Za tím, co chce, si vždycky jde na sto procent. Ať si usmyslí cokoliv, snaží se za tím jít. V tom je jeho síla. Hrál jsem s ním a vím, jaký je. Už když v Třinci trénoval juniory, dokázal je neskutečně motivovat a udělal s nimi titul. Nikdo ale netušil, že se mu bude i u mužů tolik dařit.

Bylo důležité mu dát volnou ruku při hráčských transferech?

Samozřejmě. V životě bych nepřivedl hráče, kterého by on neodsouhlasil. To prostě nejde.

Úleva, že jsem to klukům nezkazil. Jednoduché to nebylo, přiznává Marek MazanecVideo : Sport.cz

Už jste se smířil s jeho odchodem?

Všechny nás to mrzí. Od fanoušků, přes vedení, až po hráče. Je to pro nás komplikace a jsme zvědaví, jak se tým povede nastartovat bez něj. Ale tak to prostě je, rozhodl se, že chce skončit a s tím už nic neuděláme.

Dneska jsme to vydřeli, nechtěli jsme sedmý zápas, těší Petra Vránu. Oslavy bude režírovat HrňaVideo : Sport.cz

Třinec v létě opustí řada hráčů, mimo jiné obránci Kundrátek s Musilem či bratři Kovařčíkové v útoku. Půjde o největší obměnu za poslední roky?