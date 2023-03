Plzeň hledá cestu z krize. S takovým výkonem tady nemáme co dělat, hořekoval kouč

Jenže zapomeňte zcela na to, že naposledy jste vyhráli ještě na konci ledna, na nájezdy se Spartou... „Je to těžký, ta série tam je, ale už jsme si základní část ukončili a chceme si sezonu prodloužit. Všichni na play off celý rok čekají, bohužel to pokračuje. Nedaří se nám v koncovce, doufejme, že se to zlepší," přeje si Kořínek. „Když vyhráváte, únava mizí, naopak s prohrami zůstává. Je to v hlavách, to je pravda. Potřebujeme vyhrát a zlomit to, myslím, že pak by to mohlo být dobrý," uzavřel Kořínek. Dokáže se dnes večer Plzeň opět nadechnout?