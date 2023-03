Přečetli nás a my jsme nevymysleli nic, co by Třinec rozhodilo, zdůvodňoval konec v play off sparťan Řepík

„Dobře nás přečetli, hráli hodně obětavě, a když už se to tam nějak odrazilo, tak to dokázali odpálit do rohu. Nenašli jsme na ně v těch posledních zápasech recept. A navíc jsme si vůbec nepomohli přesilovkou. Oni měli teď dvě nebo kolik a dali v nich dva góly. Tohle přesně jsme potřebovali my a bohužel jsme to nezvládli," vykládal po vyřazení kapitán Sparty Michal Řepík.

V pátém utkání série jich hráli Sparťané dokonce pět v řadě, gól ale nedali, a prohráli tím možná klíčové utkání čtvrtfinále (0:3). „Měli jsme tam střely, lítalo to tam, ale bylo to dost statické. Měli nás už přečtené a my jsme nedokázali vymyslet něco, co by je třeba rozhodilo a my bychom mohli dát ten gól. Ale i tak jsme věřili, že to ještě zvládneme a vrátíme sérii k sedmému zápasu do Prahy," říkal Řepík.

Na ledě Třince už ale, zdá se, byli pod příliš velkým tlakem. „Bylo to vcelku vyrovnané, všechny zápasy byly o gól, když nepočítám ty góly do prázdné branky. Až na ten dnešek," povzdychl si Řepík.

A hledal další důvody předčasného konce. „Dávali jsme v posledních zápasech strašně málo gólů a Třinec hraje ten svůj bránící systém skvěle. Sedí jim to, a když se dostanou na koně tím, že vedou, tak je strašně těžké přes ně přecházet. Fakt hráli obětavě před brankou a nepouštěli nás do pozic, kde bychom potřebovali být a odkud padají góly," vysvětloval člen elitní sparťanské formace.

A když už se hokejisté třetího týmu po základní části do střeleckých pozic dostali, v drtivé většině případů puk zastavil nebo vychýlil skvělý Ondřej Kacetl. „Je to výborný gólman, má tituly v Třinci a bylo znát, že si věří. Ale ten tým mu obrovsky pomohl, hráli strašně pospolu, zahušťovali to a blokovali spoustu střel. My jsme se tam nemohli dostat. Chytal dobře, ale měl to i jednodušší v tom, že mu spoluhráči pomohli," popisoval Řepík.

Nejlepší střelec Sparty v základní části v play off gól nedal, byť mu ho ve čtvrtém utkání série po střele, která se odrazila od obou tyček a za Kacetla ji následně dorazil Roman Horák, časoměřiči na chvíli připsali. Play off tak Řepík ukončil s pouhými dvěma asistencemi. „Cítil jsem se v pohodě a snažil jsem se na to nemyslet, že mi to tam nepadá. Střílel jsem, recept na to dát gól, kterým bych týmu pomohl, jsem ale nenašel," litoval.