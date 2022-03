Přesilovkový žolík Hrňa svou roli neřeší. Budu to tam chtít narvat a tím pomoct týmu, říká

„Teď už to bude o tom, kdo více chce. O obětavosti, ale i o štěstí. Někdy můžete dělat co chcete a ten gól tam nespadne. V play off není čas na kudrlinky. Je to hlavně o bojovnosti," říká 33letý rodák ze Vsetína. Třinec začne čtvrtfinále v sobotu doma (od 16 hodin) proti zatím neznámému soupeři (rozhodnou čtvrteční pátá utkání předkola).

Závěr základní části jste kvůli zranění nehrál. Budete na čtvrtfinále nachystaný?

To uvidíme v sobotu, ale já jsem už skoro tři týdny na ledě a bruslím. Fyzičku mám nahnanou, teď bude důležité rychle se dostat do rychlostního tempa zápasu. Věřím, že mi kluci v lajně pomůžou, abych do toho rychle naskočil.

Jak jste sledoval závěr základní části, kdy byl ten tým trochu rozbitý?

Z tribuny jako divák a těšil jsem se, až zase budu moct být na ledě. Ty nepříjemnosti, kdy nám neustále někdo chyběl, se nás držely pomalu celou sezónu. Vždycky postupně jsme odpadávali. Nepamatuji si, kdy jsme hráli v kompletní sestavě. Doufám, že jsme si to vyžrali a teď už pojedeme v plné sestavě.

Jste připraven na svou speciální přesilovkovou roli? Na to, že toho času na ledě nemusí být tolik? Už jste si na to za ty roky zvyknul?

Už mám nějakou tu sezonu za sebou a nelámu si s tím hlavu. Když mě tam trenér pošle, i kdybych měl hrát jen přesilovky, tak se budu snažit týmu pomoct, abych to tam narval a případně dal gól.

Říká se, že je těžké vyhrát, ale ještě těžší obhájit. Jak je to ve třetí sezóně?

Já to v hlavě vůbec nemám. Co bylo, to bylo. Teď jdeme úplně od nuly. Záleží, jak se na to naladíme. Už nyní jsou tréninky v neskutečném tempu. Všichni se těšíme na první zápas.

Snažíte se vytlačit z hlavy myšlenky na třetí titul v řadě?

Nechci mluvit za všechny, ale já nad tím vůbec nepřemýšlím. Budeme se snažit bojovat o nejlepší umístění, o první místo, ale hezky pomalými krůčky.

Závěr základní části jste neodehráli nejlépe a přišli jste o Prezidentský pohár. Mrzí vás to, nebo spoléháte na to, že stejně jako v minulých letech můžete uspět útokem ze druhého místa?

Může to vypadat, že jsme to udělali schválně, ale to není pravda. Bohužel Prezidentský pohár nám nevyšel, ale na konci sezony a v budoucnu už vůbec ne, si nikdo nebude pamatovat, kdo ho získal. Důležité je, jak se zakončí sezóna v play off.

Jste pokladník kabiny. Přicházejí pro vás v play off žně?

Vůbec ne. Tolik peněz už se tam nesype jako v základní části, nebo když máme nové kluky. Máme rozdělené, aby neplatili furt jedni a ti samí hráči. Každý si vybere tým, ve kterém dřív hrál. A když v žádném nepůsobil, tak si nějaký vybere a dává do kasy, když zvítězíme. Platí se až po sérii, když se postoupí.

Je tam zvýšená sazba?

Ani ne, je to naopak levnější, spíš symbolické. Hlavně jde o postup.

Olympioniky už máte zkasírované?

Olympionici už zaplatili všichni, byla také miminka, teď ještě musí zaplatit Andrej Nestrašil. Všechno si hlídám, mám to podchycené. Slovenští kluci platili za olympijskou medaili víc, než Češi, i když by to mohlo být naopak (smích).

Na play off může být plná hala. Těšíte se?