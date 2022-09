Probuzení přišlo pozdě. Nový kouč Kořínek zatím plzeňské hokejisty nenastartoval

Trenéři protočili sestavu, ale změna k lepšímu vidět nebyla. Vždyť domácí hokejisté vyprodukovali za první třetinu jedinou střelu na branku! A po propadnutí Petra Zámorského, největší letní posily, šlo Dynamo do vedení šťastnou trefou Tomáše Zohorny, jenž z brejku odrazil kotouč od tyčky do brankáře Pavláta a do sítě.