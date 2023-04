Pros... jsme první třetinu, říkal vítkovický kouč Holaň. Impulsem byla výměna brankáře, věděl

„Impulsem sice byla změna brankáře, ale nebylo to tak, že chytal špatně. To chci zdůraznit. To ještě Klimson (Lukáš Klimeš) chytil dvě stoprocentní šance. Vůbec jsme mu nepomohli, neblokovali jsme střely, spíš jsme mu clonili," popisoval Holaň.

„Byl to znova vyrovnaný zápas a boj o každý centimetr ledu. Měli jsme výborný vstup, vedli jsme po první třetině 2:0. Hráli jsme přesně podle plánu. Bohužel Vítkovice se dostaly do zápasu dvěma přesilovkami. My jsme je tam ve druhé třetině nakopli. Nedá se nic dělat. V prodloužení to bylo nahoru dolů, byly tam šance na obou stranách," vyprávěl trenér Hradce Tomáš Martinec. A jeho vítkovický kolega přidal: „Za stavu 0:2 to nebylo jednoduché, ale pořád musí být nějaká víra a díky přesilovkám jsme se do toho zpátky dostali."