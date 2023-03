První gól nás opařil, ale nezabrzdil, těší pardubického kouče. Dvořák mluvil o zdravém naštvaní

Roli největšího favorita podle předsezonních odhadů potvrdil už ziskem Poháru Jaroslava Pouzara, ale vysněnou je pro něj trofej určena vítězi play off. A během něj se žádnými predikcemi nechtějí zaobírat.

„Že jsme my hlavní adept na titul? Tak to žádném případě. Pokud bychom měli takhle přemýšlet, tak to je cesta do pekel. Každý, kdo hraje play off, má naději, ve čtvrtfinále jsou všechno strašně silná mužstva. Kdokoliv chytne formu, může dojít hodně daleko," zdůraznil kouč Radim Rulík.

Dynamo by každopádně pro titul muselo posbírat na mistrovskou šňůrku navléct celkem dvanáct vítězných korálků. Prvních z nich už má v kapse, na úvod čtvrtfinále doma zdolalo Olomouc 5:1. „Každý ví, o co teď jde a o co začínáme hrát. Za základní části je udělaná tlustá čára, jdeme do všeho nanovo, od nuly," prozradil kapitán Patrik Poulíček.

Přitom začátek se pro Pardubice trochu zašmodrchal. Když kotouč poprvé v utkání skončil v síti, Hanáci dosáhli uplatněnou trenérskou výzvou odvolání Kousalova gólu pro Radilův nedovolený atak strážce jejich branky.

Hosté pak otevřeli skóre, neboť využili toho, že Will měl zcela zakrytý výhled. Dynamo si před vyprodaným hledištěm ale nachystalo bleskovou odpověď. Pouhých 60 sekund dělilo dva góly v síti Konráda, které vrátily klid na hokejky favorita vítěze základní části.

„Inkasovaný gól nás maličko opařil, ale nezabrzdil. Měli jsme od té chvíle dobrý pohyb i produktivitu, která se rozložila do celého týmu," uvažoval pardubický kouč ocenil i disciplinovanost svého mužstva, které mělo jediného vyloučeného hráče a samo využilo dvě ze čtyř přesilovek. Pro Dynamo mluví úspěšnost vhazování přes pětašedesát procent a soupeře předčilo rychlostí i důrazem.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Zleva Lukáš Nahodil z Olomouce a Robert Říčka z Pardubic.Foto : Josef Vostárek, ČTK

Pod vítěznou brankou a svou vůbec první v play off byl podepsaný Tomáš Dvořák. „Jsem rád za gól, ale hlavně za ten obrat. Na střídačce ale nebyla žádná nervozita. Situace, kdy nás coach challenge připravila o vedení a vzápětí Olomouc šťastně skórovala, nás spíš zdravě naštvala. Úžasná byla i atmosféra, fanoušci za námi stáli za všech okolností," líčil 27letý obránce.

Pro dění na ledě je naprosto výmluvný i konečný počet střel 36:16. „Nehráli jsme špatně, jenže domácí potrestali každou naši chybu. Dostávali nás přece jen pod tlak, z toho bylo těžké se vymanit," říkal útočník Lukáš Nahodil, který po zranění kotníku hrál poprvé od 19. února. „Cítil jsem se šíleně, přece jen čtyři týdny pauza byla znát," uznal.