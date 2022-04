Růžička procitl a třemi body pomohl ke třetí výhře. Body se ode mě čekají, potěšily, připustil

Fotogalerie +6

Na vícebodový zápas jste čekal celé play off. Jste rád, že konečně přišel?

Je to play off a je jedno, kdo ty góly dá, ale ode mě se to asi čeká, takže to samozřejmě potěší.

Bylo důležité za to vzít obzvláště v pátém utkání finále, které zatím vždy jeho vítěze při stavu série 2:2 nasměrovalo k titulu?

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva smutný David Vitouch ze Sparty a z gólu se radující Marko Daňo z Třince.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

To, co se stane, když se vyhraje nebo prohraje tenhle zápas jsme moc neřešili. My jsme chtěli hlavně uspět. Už se není na co šetřit. Byl to důležitý zápas, ale ještě není konec. Jedeme do Prahy a pokusíme se uspět i tam.

Co bude nejdůležitější? Uvědomovat si, že to ještě nemáte v kapse?

Přesně tak. V týmu máme spoustu zkušených hráčů a víme, že to není ještě hotové. Sparta nám to nedá a bude to v Praze ohromně těžký zápas. Bude to zase boj.

Dali jste gól jako první, pak jste ale inkasovali gól přes celé hřiště a vzápětí šla Sparta tečovanou střelou do vedení. Jak jste to v tu chvíli vnímali?

To se stane. Káca (Ondřej Kacetl) nás drží celou sezonu a bylo na nás, abychom ho tentokrát podrželi my. Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli a nemusí se to řešit.

Úplně lehké to neměl ani Marek Mazanec, který šel po třetím gólu do branky. Ustál to výborně?

Musíte se asi spíše zeptat jeho, jaké to pro něj bylo, ale chytal skvěle. Od chvíle, co tam šel byl jistý a jsme rádi, že máme dva velice kvalitní gólmany.

Trenér Václav Varaďa, který měl dnes narozeniny, podobné přestřelky nemusí. Byl to pro něj hodně adrenalinový zážitek?

Myslím, že je hlavně rád, že jsme vyhráli. Jak jsme k tomu došli, asi moc neřeší.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Manželka a dcery trenéra Třince Václava Varaďi (měl v úterý narozeniny) fandily na tribuně.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Jak tuhle přestřelku vnímali hráči na ledě?

Je to už pátý zápas, ty týmy se už trochu znají. Víme, jak kdo hraje. Dneska nám to tam spadlo, ale především jsme hráli dobře. Každý lajna makala celých šedesát minut a dělali jsme to, co jsme si řekli. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli.

Hráli jste útočněji, vnímali jste to tak, že jen poctivou defenzívou Spartu nepřemůžete?

Jo, vypadalo to útočně? Samozřejmě, něco jsme si řekli a plnili jsme plán. Sparta má skvělý tým, hodně výborných hráčů do útoku, ale i obranu mají skvělou. Úplně nevím, co na to říct. My hrajeme tak, abychom uspěli. Samozřejmě se díváme, jak hraje Sparta a víme, co udělat pro to, abychom byli úspěšní. A to se snažíme plnit.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva překonaný sparťanský brankář Július Hudáček, Tomáš Šmerha a Tomáš Marcinko z Třince.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Místo Petra Vrány s vámi hrál na centru Tomáš Marcinko. Pomohlo to?

Známe se, něco jsme spolu už v minulosti odehráli. Venca (Varaďa) se rozhodl to tak udělat a myslím, že mu to vyšlo. Oživil to, Marko dal skvělé góly, které nám hodně pomohly.

Dal je ale po skvělých nahrávkách...