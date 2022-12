Sedlák dostal v NHL ťafku, tak přišel posunout Pardubice

Byl to pro pardubické příznivce a vlastně i celou extraligu nečekaný vánoční dárek. Útočník Lukáš Sedlák se navzdory kontraktu s Philadelphií Flyers a „jistému“ místu v NHL rozhodl odejít do extraligových Pardubic, s nimiž touží po titulu. „Ten krok nechápu, ale Lukáš má nejspíš své důvody. Je to extrémně kvalitní hráč, který Pardubice ještě víc posune dopředu. Těším se, až ho uvidím na ledě, protože je to hráč, na kterého se dobře kouká, říká sportovní manažer hokejové Slavie Jaroslav Bednář v pořadu Příklep na Sport.cz.

Sedlák je extrémně kvalitní hráč, které Pardubice ještě víc posune dopředu, říká Bednářv pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Sám Sedlák, který už za Pardubice nastupuje, přiznal, že učinil netradiční krok, jemuž se spousta lidí diví. „Myslí si, že jsem se vykašlal na NHL. Ale už jsem tam v minulosti působil tři roky, odehrál jsem skoro 200 zápasů. Nestojí mi za to paběrkovat ve čtvrté lajně. Je mi skoro 30 let, zámoří už jsem si užil dost. Být na hraně sestavy je psychicky náročné. Už jsem to zažil poprvé v Columbusu, nechtěl jsem to opakovat. Zatím jsem ve Philadelphii hrál dost, ale výš než ve třetí lajně bych se stejně neusadil. Hokejově jsem spokojený nebyl. Ani se sebou," vysvětloval. A Martin Kézr, expert Sport.cz, se v pořadu Příklep snažil rozkrýt genezi Sedlákova rozhodnutí. „Lukáš se v létě rozhodl poněkud překvapivě jít do NHL, když o něj stálo Colorado. Očekával týmový úspěch. Colorado se ho ale po třech zápasech zbavilo, což byla první ťafka, že bude znovu hrát NHL. Šel do Philadelphie, kde zprvu dostával vzhledem k marodce prostor. Pak se hvězdy uzdravily a on pochopil, že nebude mít místo v prvních dvou lajnách. A když se k tomu přidaly rodinné věci, tak udělal ten zdánlivě nepochopitelný krok." Hokejový pořad Příklep s hostem Jaroslavem BednářemVideo : Sport.cz Pardubice tím však ještě víc získaly na síle a bude zajímavé, jak se rozdělí hráčské role. Nicméně Bednář očekává, že část plejerů zamíří do pardubického béčka, které je momentálně poslední v Chance lize. „Počítá se, že tam některé hráče pošlou, aby se béčko zachránilo. Včetně třeba Mandáta," říká slávistický manažer, jehož týmu to tak může zkomplikovat boj o udržení. Tipsport extraliga Sedlák poprvé trénoval s Dynamem. V NHL už jsem nechtěl paběrkovat ve čtvrté lajně, říká