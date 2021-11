Karlovy Vary

Druhá dvacetiminutovka začala náporem Mladé Boleslavi a jen díky výbornému zákroku Novotného se po střele Fořta z bezprostřední blízkosti neměnilo skóre. Rovněž i Najmanovi chybělo málo, aby ve 25. minutě, když nebezpečně dotíral na připraveného karlovarského gólmana, proměnil svou dorážku. Narůstající tlak Bruslařů v polovině zápasu hasili hráči Energie jen za cenu série faulů a poté, co byli krátce po sobě vyloučeni Osmík a Plutnar, dostali hosté šanci hrát 32 sekund pět na tři.

I když sérii vyloučení hráči z lázeňského města i za cenu velké obětavosti ubránili, mohlo se jít do kabin za jednobrankového vedení hostů. Ve 40. minutě protlačili Středočeši puk za Novotného záda, což potvrdil i videorozhodčí. Následně si však trenér Pešout vzal trenérskou výzvu a branka po dlouhém zkoumání videa byla hlavními rozhodčími odvolána z důvodu bránění útočícího hráče brankáři Novotnému.

Ještě v téže přesilovce však Mikúš nezištně přihrál Kohoutovi do předbrankového prostoru a jeho teč otevřela účet zápasu. Blízko vyrovnání byl opět Fořt, ale jeho střela se otřela o horní tyčku. To však bylo ze strany Mladé Boleslavi vše. V 58. minutě nejdříve Rachůnek po objetí branky zasunul puk za bezmocného Růžičku a jen o 34 sekund později po nahrávce Vondráčka dovršil účet zápasu gólem do prázdné branky Mikúš.