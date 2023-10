Slovenský útočník Mucha bude hostovat z Liberce ve Zvolenu

„Z důvodu naplněné kvóty cizinců jsme dočasně uvolnili Mira Muchu do Zvolena. Budeme sledovat jeho výkony a není vyloučené, že se do týmu ještě letos vrátí,“ řekl trenér Filip Pešán. Liberec s Muchou po jeho návratu ze zámoří, kde strávil po odchodu z Dubnice devět let, uzavřel roční smlouvu s opcí na další sezonu.