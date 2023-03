Snad už se na mě smůla přestane lepit, doufá Bulíř. Nešťastně oddálený návrat na led čekal horší

Jak jste se na ledě po téměř třech měsících bez hokeje cítil?

Musím říct, že to bylo lepší, než jsem očekával. Cítil jsem se docela dobře, kluci mi pomohli. Chytil jsem docela i tempo a fakt musím říct, že jsem to čekal horší. Ale bylo to nakonec dobrý. (usměje se)

📋 Kapitán je zpátky v sestavě! A v ten pravý čas, navíc proti svému bývalému týmu. Tygři! ✊ #BTL pic.twitter.com/cnpV8kxhfi — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) March 8, 2023

Kdy se o vašem návratu rozhodlo?

Bylo to postupné. Samozřejmě nějaké dny jsem se do toho na tréninku musel dostat, ale nebylo to ještě na sto procent, abych tomu mohl dát úplně všechno. Teď ani nebylo do poslední chvíle jasné, jestli už nastoupím. Nakonec se rozhodlo, že mě to pustí. A jsem rád za to, že jsme to takhle zvládli.

Ze sestavy jste vypadl v prosinci kvůli tržné ráně na lýtku, proč léčení trvalo tak dlouho?

Protože se to po zápase v Litvínově v mostecké nemocnici špatně vyšetřilo. Mysleli jsme si, že to bude během dvou tří týdnů zahojený a půjdu na led, ale nehojilo se to vůbec tak, jak mělo. Udělala se potom další vyšetření a zjistilo se, že sval nebyl zašitý tak, jak měl být. Tím se to celý protáhlo a pak jsem musel na operaci...

Už v říjnu a listopadu jste kvůli zranění přišel o sedm týdnů hokeje. Věříte, že jste si smůlu už vybral v této sezoně?

Doufám! Když porovnám loňskou a letošní sezonu, tak je to jako den a noc. Doufám, že se na mě už smůla přestane lepit a že letos už odehraju všechno do konce a budu platný pro tým.

Rozhodl první předkolo s Plzní dobrý vstup do zápasu a rychlé vedení?

Jasně, bylo důležité, že jsme se dostali do vedení 2:0. Od toho se jako tým můžeme odrazit. Dodá nám to trochu sebevědomí a klid ve hře. Tempo pak diktujeme my, takže šlo jednoznačně o důležitý faktor na začátku série.

Kdy jste naposledy hrál křídlo místo centra?

To si ani nepamatuju. Asi pár zápasů v sezoně, než jsem šel do Plzně. Ale to bylo vždy jen na pár zápasů, když se měnila sestava. Ale záleží na trenérech. Jsem rád, že jsem zase v sestavě a jestli mě dají na beka, budu hrát tam.

Kapitánské céčko zůstalo Jelínkovi, proč?

O tom se diskutovalo i s trenéry a myslím, že to byla správná volna. Jelen odehrál většinu zápasů, když jsem byl mimo a týmu se dařilo, takže proti tomu absolutně nic nemám. Jsem s tím v pohodě.

Zápas nedohrál Melancon po smolném zásahu pukem do obličeje, jak to s ním vypadá?