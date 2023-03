Sparta si zase vylámala zuby na Ocelářích. Nenašli jsme cestu, jak jim dávat góly, litoval Kempný

Sen Sparty o titulu trvající už šestnáct let se protahuje minimálně o další rok, což je zejména pro spoustu třicátníků v jejím kádru frustrující zjištění. „Bolí to moc, jenže jsme nenašli cestu, jak dát Ocelářům góly, bez toho se nedá vyhrávat," uznal obránce Michal Kempný.

Třinec s mečbolem v kapse nedal soupeři lidově řečeno ani čuchnout. „Chtěli jsme jít dál, nepustit šanci na postup doma z ruky a už se nevracet do Prahy," říkal útočník Tomáš Marcinko, jenž své dva góly při výhře 5:1 nadělil nedávno narozenému synu Leonovi do kolíbky. „Dodrželi jsme zápasový plán, pomohli si přesilovkami a ukázali totální bojovnost. Měli jsme také navrch obětavostí, zejména blokováním střel. Na nějaké štěstí nevěřím, správně věci přicházejí z poctivé práce," tvrdil slovenský reprezentant.

Ze šesti čtvrtfinálových utkání jedno vynechal kvůli přítomnosti u porodu, další kvůli trestu ve hře a třetí vinou disciplinárního postihu, přesto se stal nejproduktivnějším hráčem série. „Byla to sinusoida. Chvíli jsem byl nejšťastnějším chlapem na světě, pak se stalo to, pro co není omluva. Ale zvládli jsme to, to je teď podstatné," řekl Marcinko.