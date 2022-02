Starý dobrý Stezka se vrátil, vtipkoval po výhře nad Dynamem Holaň

„Je to dobrý, vyhráli jsme. Poučili jsme se z posledního zápasu ve Zlíně a zase jsme hráli hru, která nás zdobila. Drželi jsme se plánu, hráli výborně odzadu a musím poděkovat klukům za to, jak mi pomohli. Snažili se čistit přebrankový prostor a co ze mě vypadlo, to rychle odpalovali," vykládal Stezka.

„Ve Zlíně bylo spousta vyloučených, takový rozháraný hokej. Po dvou porážkách už jsme tři body potřebovali," zdůrazňoval 25letý dlouhán ve vítkovické brance, který dostal od posledního Zlína čtyři branky. Proti třetím Pardubicím jej překonal jen obránce Jan Zdráhal, jenž v 51. minutě snižoval na 1:3. „Podíval jsem se jen z jedné strany a střelu jsem bohužel neviděl. Měl jsem se podívat ze druhé. Další ponaučení pro mě. Je lepší se podívat z obou stran," poukazoval s úsměvem na tváři Stezka.

Ještě předtím ale domácí gólman tisícovce diváků nabídl další z nepřeberné plejády neuvěřitelných zákroků. Ukázkově vytrčeným betonem nepustil do branky puk vypuštěný z hole Jana Košťálka, který si před branku najel na přihrávku Roberta Kousala. „Puk přišel zprava a chtěl jsem tam hlavně co nejrychleji skočit. Trefilo mě to do betonu, bylo to i štěstí, ale pomohlo. I na sebevědomí, protože v poslední době to ode mě nebylo ideální," svěřoval se Stezka.

Na tříbodový zisk čekali Ostravané pět utkání. „Trochu to zlehčím, ale řeknu to tak, že starý dobrý Stezka nastoupil a hodně nám pomohl," chválil gólmana trenér Vítkovic Miloš Holaň. „Po tom nepovedeném zápase ve Zlíně jsem tentokrát maximálně spokojený, protože Pardubice jsou velmi silné v ofenzivě. Ve druhé třetině jsme si pomohli dvěma góly v přesilovkách, které se nám teď moc nedařily. Šli jsme do vedení 3:0 a tam byl asi ten zlom v utkání," říkal Holaň

Ve třetí části Dynamo snížilo a vítkovický trenér okamžitě reagoval oddechovým časem nezvykle už osm a půl minuty před třetí sirénou. Vzal jsem si timeout, abychom se z toho gólu nesesypali jako minule," připomněl Holaň nedávnou domácí přestřelku s Karlovými Vary, ve které jeho tým vedl na začátku druhé třetiny 6:1 a nakonec byl šťastný za výhru 7:6 v prodloužení.

„Náš problém byl koncovce. Chybí nám tři klíčoví útočníci (Matěj Blümel, Robert Říčka a potrestaný Anthony Camara). Naše zakončení nebylo takové, aby vedlo ke gólu. Domácí si pomohli přesilovkami a naše snížení přišlo pozdě," zdůvodňoval prohru asistent trenéra Pardubic David Havíř.