Třinec ožil a vyprášil Spartu. Pátý zápas je extrémně důležitý, tvrdí Ondřej Kovařčík

„Věděli jsme, že získat mečbol je důležité. Nakonec to byl z naší strany výborný zápas, na který jsme čekali celou sérii. Neměli jsme doposud dobré úvody, ale teď nám to ale fungovalo hned od začátku a hráli jsme jako mužstvo šedesát minut," těšilo střelce úvodních dvou branek domácího týmu Marka Daňa.

Historie praví, že kdo za vyrovnaného stavu 2:2 získá páté utkání série, zvedne na konci sezony nad hlavu i Masarykův pohár. „Věřím, že se toto pravidlo potvrdí už ve čtvrtek a pocestujeme domů s pohárem. Pokud budeme hrát tak, jako teď doma, tak to zvládneme," zdůraznil slovenský útočník, který vstřelil oba góly po přepychových nahrávkách Martina Růžičky.

„S Růžou hrajeme v podstatě celou sezonu. Zase mě tam dvakrát parádně našel. Jsem rád, že mi to tam padlo. Nejvíce jsem ale vděčný za to, že jsme to jako mužstvo ubojovali, dali víc branek a udělali jsme si zápas lehčí. Klobouk dolů před všemi," uvedl Daňo.