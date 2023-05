Třinec slavil titul v otevřeném autobuse. Moták o hráče obavy neměl. Zas takoví pijani to nejsou, smál se

„Tohle se neomrzí. Čím jsem starší, tím si to užívám více," svěřoval se nejproduktivnější hráč play off Martin Růžička. „Jsem moc šťastný, že jsme to znovu dokázali a nyní můžeme s fanoušky společně slavit," dodal 37letý útočník, který s Třincem získal všech pět titulů.

„Minule jsme jeli v autobuse, kterým jezdíme na zápasy, ale tohle je lepší. I ten program je bohatší. Užíváme si to a je super setkat se takto fanoušky, kteří nás celou sezonu podporovali," řekl útočník Erik Hrňa, který se po pěti titulech s Třincem loučí a míří společně s Aronem Chmielewskim do Olomouce.

„Dělám si srandu samozřejmě, jsem vděčný za každý titul. Stojí za tím velká dřina a odříkání. Letos to bylo opravdu náročné. Museli jsme k poháru dojít z předkola, o to více si toho vážíme," svěřoval se 37letý košický rodák, jenž má do dalších let v Třinci ještě jeden velký sen – zahrát si v jednom dresu se synem, který v této sezoně získal mistrovský titul s třineckým dorostem. „Byl bych šťastný, kdyby se to podařilo," vyslovil se Vladimír Dravecký starší.