Tygři stopli Spartu. Nevěšíme hlavy, prohrát jednou za čas je vždycky dobrý, řekl Tomášek

„Neděláme však žádnou paniku, prostě jsme prohráli výborný zápas, je to sport. Myslím, že domácí byli o ten kousek lepší," poznamenal kouč Sparty Miloslav Hořava po parádním duelu před vyprodanou arénou připomínající již zápasy vyřazovací fáze.

Kdyby Pražané bodovali na severu i počtrnácté v řadě, měli by přímý postup do čtvrtfinále play off jistý, takhle ještě musí na definitivu čekat.