Udání klubů? Je to ostuda extraligy, má jasno trenér Komety Patrik Martinec

Trenér Komety Brno Patrik Martinec hráčům po třetí porážce nic nevytýkal. „Mísí se ve mě dva protichůdné pocity. Sehráli jsme na ledě Vítkovic nejlepší zápas v sérii, přesto jsme za to nebyli odměněni. Byl to parádní hokej, bohužel jsme nedali góly," litoval Martinec.

„Chyběl možná jeden gól. Kdybychom ho dali jako první my...," přemítal Martinec. „Dnes nevyšly přesilovky. Věřím, že to změníme, doma se v nich prosadíme a ještě se do Ostravy vrátíme," řekl Martinec.

Kometa přijela do Ostravy bez talentovaného útočníka Eduarda Šalého, jehož ve čtvrtém utkání fauloval kolenem obránce Vítkovic Lukáš Kovář. „Nevím, jak na tom je. Nyní s námi není, ale je to mladý kluk, ti se rychle hojí. Věřím, že bude v pořádku," řekl trenér Komety.

Oba zákroky řešila Disciplinární komise až poté, co k jejich prošetření daly podnět kluby. A to se Martincovi nelíbí. „Je ostuda extraligy, že na sebe kluby musejí posílat nějaká udání. To je pod úroveň. Ale všichni víte, jak to funguje. Pravidla jsou nějak nastavená a jsme nuceni to dělat. Vedení soutěže by se nad tím mělo zamyslet," poukázal.