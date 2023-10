Už i na Spartu došlo, bitvu s Kometou rozhodl vlastňák. Dostaneš, co si zasloužíš, uznal Gross

„Za stavu 0:0 jsme si říkali, že to bude o jednom šťastném odrazu a vyplnilo se to. Góly po pěkných akcích padají už jen málo,“ smál se Cingeľ, jenž v minulosti právě za Spartu tři roky hrál. „Člověk na to myslí,“ připustil slovenský útočník, že zápasy na Spartě mají extra náboj.

„Celých 60 minut jsme to nebyli my, Kometa zaslouženě vyhrála,“ uznal obránce Pražanů Michal Kempný. Vždyť v úvodní třetině vystřelili sparťané na bránu jen dvakrát. „Dostaneš, co si zasloužíš. Brno bylo lepší, chytřejší, vyhrávalo klíčové souboje. Sice jsme dali dvě tyče, ale to by byly výmluvy. Nemá to vyznít jako negativita, ale musíme víc pracovat, bruslit a srážet se,“ uzavřel trenér Sparty Pavel Gross.