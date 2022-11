V zápase pro děti drak porazil rytíře. Věřím, že jsme ale děti potěšili, usmíval se třinecký Hudáček

„Moc jich nemám, takže si pamatuju i ty dva předešlé z Liberce. Každý vstřelený gól mi zvedá sebevědomí a pak to jde lehčeji, jako dnes například, kdy mi ke dvěma pomohli Kladeňáci, za což jim děkuju. Je to skvělé dát znovu několik gólů a těšit se z výhry," poukázal Hudáček na svou první i třetí gólovou střelu, které za záda vlastního brankáře usměrnili nejprve obránce Sotnieks a poté také útočník Indrák.

Třemi body se na nejvyšším vítězství v extralize od března 2014 (10:2 proti Kometě Brno) přičinili ještě útočníci Aron Chmielewski (2+1) a Andrej Nestrašil (0+3). „Byl to povedený zápas také pro Karlise (Čuksteho) i Dana (Kurovského), kteří dali první gól. Je to super, teď bych už se potřeboval chytit ještě i já. Ale jsem rád za kluky, protože to pomůže nejen jim, ale celému týmu," říkal Nestrašil.