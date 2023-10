Varaďa poprvé proti Třinci. Slavil výhru, ale mrzely ho chyby: Soupeři jsme góly darovali

Pochvaloval si také úroveň utkání, které rozhodně mělo parametry play off a bylo důstojnou reprízou dubnového semifinále. „Mělo to skvělý náboj. Hodně soubojů, vyhecovaný duel. Diváky to muselo bavit, padlo i dost gólů,“ ocenil třinecký brankář. A souhlasil i hostující kouč Moták. „Parádní zápas ve skvělé atmosféře. Odpovídalo to souboji úřadujícího mistra s lídrem tabulky,“ pochvaloval si.