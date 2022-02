Věděli jsme, že to musíme urvat, řekl litvínovský útočník Zygmunt

"Myslím, že jsme byli nervózní. Když se podíváme na ty zápasy, tak nehrajeme špatně, jen občas máme takové pětiminutové výpadky, že začneme hrát tužku. My musíme hlavně pomoct gólmanům odzadu, vepředu každý z nás umí dát góly," zhodnotil Zygmunt nepodařené období, v kterém podle něj hra nebyla až tak špatná. "Každý měl v hlavách, že jsme nehráli úplně nějak špatně. Proto pro nás bylo důležité, že jsme to zlomili."

Litvínovští se před utkání nechlácholili ani tím, že se jim s Energií daří. "Pro nás bylo hlavně důležité vyhrát. Trápili jsme se, prohráli jsme pět zápasů v řadě. Bylo pro nás jedno, s kým hrajeme. Věděli jsme, že to musíme urvat, že to jinak nejde," prohlásil Zygmunt.

Litvínov se ve třetí třetině přes obranu Karlovarských těžko dostával a podařilo se to až Zugmuntovi, který projel z levé strany přes obránce Dalimila Mikysku a dotlačil puk za Štěpána Lukeše. "Dostal jsem dobrou nahrávku od Geriho (Františka Gerháta). Věděl jsem, že ten bek (Mikyska) byl dlouho na ledě, tak jsem si říkal, že ho přebruslím a zkusím to dát do bližšího víka," popsal Zygmunt svůj šestý gól v sezoně.