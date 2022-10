Druhou část zahájili aktivněji Východočeši, ale tlak během přesilovky nevyužili. Domácí se po pasivní sekvenci kolem poloviny zápasu znovu nadechli a v 33. minutě to vyjádřili i gólem. Marosz pohotovou tečí usměrnil Stehlíkovu střelu podruhé do sítě hostů. Pro zkušeného útočníka to byla první gólová radost v sezoně.