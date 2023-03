Naopak Brno na postup do semifinále čeká od roku 2019, v minulé sezoně vypadlo v předkole s Libercem.

SEMIFINÁLE ✅ Vítkovice udolaly Brno v prodloužení a vezou do Ostravy postup 👏🏼 pic.twitter.com/JFOn8C84Sg

V šestém duelu přinesla vzruch do opatrného úvodu 7. minuta. Střelu Gewieseho od modré chytil Furch, ale puk mu po ataku Bukartse vypadl a vítkovické křídlo jej zasunulo do sítě. Brňané neuspěli s trenérskou výzvou, gól byl uznán a domácí tým musel na dvě minuty do čtyř. V početní nevýhodě Kometu zachránila od druhého gólu tyč po Dejově střele.