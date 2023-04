Hr. Králové

Do branky Mountfieldu se vrátil po jednom zápase Matěj Machovský místo Henriho Kiviaha, zraněného obránce Bohumila Janka nahradil Patrik Marcel a do sestavy se vrátil kapitán Radek Smoleňák a další útočník Marek Zachar místo Matěje Chalupy a Radka Pilaře. Kouč Vítkovic Miloš Holaň měl k dispozici po jednozápasovém disciplinárním trestu Robertse Bukartse a mimo hru zůstal Vojtěch Lednický.

Co Hradec zvládl jako jediný v extralize? Patrik Augusta hodnotí v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Vyrovnat se nepodařilo Štohanzlovi, který ztroskotal na vítkovickém brankáři. Potom v době, kdy zůstal po Rosandičově zákroku otřesený Krieger, se v protiútoku dostal do šance Perret. Stezka opět zasáhl a poradil si s McCormackovou ránou od modré čáry.

V úvodu druhé části se po trestech Radovana Pavlíka a Štohanzla ubránili domácí v dlouhém oslabení včetně šesti sekund ve třech proti pěti. V oslabení se málem dostal do šance Perret, největší šanci hostů v početní výhodě měl Mueller, ale vystřelil z pozice mezi kruhy do Machovského. Z brejku pak zahrozil Jarůšek. Domácí se těžko dostávali do vyloužených šancí a v 34. minutě nepřekonal Stezku Zachar. Vítkovice se ubránily i pro Kochově trestu.