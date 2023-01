Zelenáč dostal šanci vedle mazáků. Šokovalo mě to, usmívá se Štetka po premiérovém gólu

Rychlý brejk Dynama, přihrávka na pravý kruh a nádherná rána pod horní tyč. Jako starý mazák zakončil situaci Pavol Štetka a mohl se radovat. „Kluci mi to nádherně naservírovali," oceňoval Tomáše Zohornu a Lukáše Radila, spoluhráče z prvotřídní lajny, v níž Slovák zaskakoval za potrestaného Roberta Kousala.

„Když jsem dozvěděl, že budu hrát s takhle zkušenými borci, trochu mě to šokovalo. Na tréninku jsem si na spolupráci chvilku zvykal, ale v zápase jsem se cítil dobře," liboval si Štetka. Role ve druhé útočné formaci by mu měla zůstat i do pátečního derby s Hradcem.