Zohorna podtrhl pardubický rekord. Dynamo při desáté výhře v řadě ale znovu přišlo o Koláře

„Začali jsme opravdu výborně, měli pohyb, důraz a byli efektivní i v zakončení. Byli jsme na to dobře nachystaní, hráli zodpovědně, ale někdy od půlky utkání jsme začali dělali věci, které si nelze dovolit," mínil pardubický asistent Marek Zadina.

„Přehrávali jsme situace, měli spoustu vyloučených, takhle prostě nemůžeme působit. Z přesilovek jsme byli samozřejmě potrestaní, což se dalo čekat. Naštěstí nás to nestálo body," uvedl asistent pardubického kouče Radima Rulíka, jehož svěřenci nepoznali porážku od 13. října a bodově stoprocentní byli v posledních osmi zápasech.

Dynamu stále ještě chyběli potrestaní Adam a David Musilové, po zranění čelisti se vrátil do hry obránce Jan Kolář. Jenže ve 37. minutě pro něj zápas skončil, když ho zasáhl puk po Gulašově střele do obličeje a pardubický bek hned odjel na vyšetření do českobudějovické nemocnice. „Těžko bychom hledali v týmu většího smolaře," krčil rameny Zadina.