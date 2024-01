Fenomenální Rychlovský vládne střelcům. Na startu sezony by se tomu smál

Po prohře s Pardubicemi 1:4 sice liberecký tahoun kousal zklamání, z osobního hlediska však prožívá výtečné období. S Dynamem jako jediný překonal skvělého gólmana Romana Willa. Po návratu ze Švýcarských her skóroval pokaždé.

„Určitě tohle potěší, ale vyměnil bych to za body. Týmu jsem měl pomoci ještě víc. Buď dalším gólem, nebo nějakou zacloněnou střelou, abychom dali i nějaký špinavý gól a nehráli jen na krásu. Bohužel se nepovedlo,“ přiznal Rychlovský.

K 18 gólům mu ve 34 zápasech stačilo 83 střel na branku. Zdobí ho famózní úspěšnost 21,69 procenta. Kdybyste mu však ještě před prvním kolem řekli, že po polovině soutěže bude mít už osmnáct tref a bude v tomto ohledu z celé soutěže nejlepší, nevěřil by. „Asi bych kroutil hlavou a začal se smát. Určitě jde o dobrý pocit, ale snažím se neusnout na vavřínech a zlepšovat se. Dostávám se i do dalších šancí, které se dají řešit lépe a proměňovat,“ prohlásil rodák z Vrchlabí, jenž v prosinci poprvé v kariéře reprezentoval.

„Tahle zkušenost mi hlavně trochu otevřela oči. Hokej je rychlejší, hráči mají obrovskou kvalitu. Myslím, že jsem odehrál docela dobré zápasy, a trochu se to snažím přenést sem. Jsem rád, že mi to tam padá a že můžu pomáhat týmu,“ pověděl.

Po návratu z nároďáku slavil branku v každém utkání. „Má fenomenální formu. Každý zápas vymyslí něco jiného, nějakou dobrou šanci, odvádí černou práci, vybojuje spoustu puků. Má famózní formu a doufám, že mu to bude padat dál, protože vždycky se hraje líp, když se takhle jedné lajně daří,“ pochválil svého parťáka Oskar Flynn.

„Mně se strašně líbí, že Kuba pracuje i na věcech mimo střílení gólů,“ přiznal liberecký trenér Filip Pešán s připomenutím středečního duelu s Motorem, kde Rychlovského tvrdým faulem na chvíli vypnul Gulaši. „I takový tvrdý likvidační zákrok na obličej ustál. A i když byl celý od krve, vzal si tampon do nosu a šel na další střídání. Spousta hráčů by odešla do kabiny. Tyhle věci a další, jako hra v oslabení, souboje, tvrdá práce, ho obrovsky zvedají a tím drží i celý tým,“ ocenil Pešán křídlo elitního útoku.