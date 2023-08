Hokejistky budou mít od ledna svoji profesionální soutěž po vzoru NHL

Americké kluby z takzvané Original Six budou mít základny v Bostonu, Minneapolis-St. Paulu a New Yorku, kanadské budou sídlit v Montrealu, Torontu a Ottawě. Podrobnosti ohledně hal, názvy klubů a loga budou zveřejněny později.

První ročník PWHL začne v lednu 2024 a potrvá do konce května nebo začátku června, počítá se s přestávkou na dubnové mistrovství světa. Další sezony by měly začínat v listopadu a hrát se budou do května.