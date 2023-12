Hokejová IIHF po Johnsonově smrti zavede na MS i OH povinné chrániče krku

V domácí extralize musí chránič krku nosit povinně hráči do 20 let. Ředitel soutěže Martin Loukota na přelomu října a listopadu kluby kontaktoval a předal jim aktuální výtah z pravidel. Zároveň hráčům doporučil, aby ochranný prvek začali používat. Udělali to například Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka z Pardubic nebo David Kaše z Litvínova. „O tom, zda to bude povinné, se rozhodneme po sezoně,“ řekl Loukota ČTK.