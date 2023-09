Hokejový Světový pohár je opět ve hře. Mluví se o velké novince

„Zaměřujeme se na alternativní typ turnaje, který využívá jedinečnou mezinárodnost našeho sportu,“ řekl Daly v úterý na mediální akci NHL a NHLPA. „Pracujeme na tom společně s hráčskou asociací s tím, že by se konal v únoru 2025,“ doplnil zástupce Garyho Bettmana.

Konkrétní podobu turnaje Daly nespecifikoval, podle AP by se ale nemělo jednat o „typický“ Světový pohár, na kterém by se představilo osm týmů a trval by 16 dnů.