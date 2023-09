Hokejisty Kladna posílil krátce před startem extraligy Lotyš Tralmaks

„Stále jsme hledali způsob, jak kádr posílit. Otevřela se možnost přivést Eduardse Tralmakse, na kterého jsme měli skvělé reference přímo z organizace Providence Bruins. Je to vysoký silový hráč, který navíc dobře bruslí. Slibujeme si od něj mimo jiné zvýšení důrazu v předbrankovém prostoru,“ uvedl sportovní manažer Jiří Burger na klubovém webu.

Tralmaks, který měří 193 centimetrů, přiletěl do Česka dnes a ve středu by se měl zapojit do tréninku s novými spoluhráči. Rytíři aktuálně řeší formality jeho angažmá. „Na sezonu jsem se připravoval individuálně na ledě i mimo něj. Po fyzické stránce se cítím dobře,“ řekl Tralmaks.