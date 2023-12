Hrdina se těšil na Jágra a sliboval mu: Nebudeme si politikou kazit večer

„Nikdy by mě nenapadlo, že skoro v 66 letech zažiju 10 tisíc lidí ve Sportovní hale a že si zahraji takto parádní zápas. Týmu jsem moc nepomohl, protože jsme s Martinem Hostákem a Davidem Volkem byli nejstarší lajna. Ale pro lidi to byla famózní akce, kterou jsem si moc užil,“ líčil Hrdina.

Zprvu fyzicky stíhal, protože střídání nebylo tolik. Jenže když se od druhé třetiny sestava stáhla na čtyři lajny a on se občas na ledě potkal s o čtvrtstoletí mladšími borci, tak už výbušnou sílu v nohách marně hledal. Přiznal, že mu paradoxně pomáhalo to, že neměl na hlavě helmu. „Soupeř si pak vždycky dává pozor, aby mi něco neudělal,“ usmívá se.

Potkal spoustu kamarádů, ale speciálně se těšil na Jaromíra Jágra, jemuž zkraje 90. let pomáhal v Pittsburghu při vstupu do NHL. „Na konci jsme si něco řekli a doufám, že se s ním potkám ještě po zápase na pivu. Když jsem v roce 1992 odcházel z Pittsburghu, tak jsem věděl, že on má před sebou dlouhou a skvělou kariéru, a je báječné, že jsme se tady dnes potkali.“

V posledních letech ale do Jágra sem tam šije na síti X (dříve Twitter). Nesouzní s jeho politickými názory, kdy slavná „68“ podporovala Andreje Babiše či se účastnila s prezidentem Zemanem cesty do Číny. „Názory jsou, jaké jsou. Ale do dnešního zápasu to nepatří. A i u piva bude zbytečné se o tom bavit. Dneska si politikou nebudeme kazit náladu,“ sliboval Hrdina.