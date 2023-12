Jágr dál mlží, jestli ještě nastoupí v extralize. A vzpomínal, jak ho lanařila Sparta

Když mi bylo patnáct, šestnáct let, tak tam byla velká šance. Já hrál za PZ Kladno a v té době se pan Horešovský ze Sparty znal s mým otcem. Ale pak jsem podepsal přestup do SONP Kladno a začal hrát ligu. A pak byla jistá šance ještě před covidem, když jsme spadli do druhé ligy, že bych tu na nějaké střídavé starty nastoupil (následně se ale hrálo s omezeným počtem diváků a nedávalo to marketingově smysl).