Bartošák se z Chabarovsku vrací na zbytek sezony do Lahti

V Lahti se naopak rozloučili s gólmanem Emilem Larmim a budou se snažit s Bartošákem dohodnout i na spolupráci na delší období. "Bartošák byl během sezony ve stálém kontaktu s naším trenérem brankářů Tonim Pasurim a vyjádřil touhu vrátit se do Lahti. Při řešení odchodu Larmiho jsme zjišťovali možnosti, protože Patrikovi skončila v KHL sezona," řekl klubovému webu sportovní manažer Pelicans Janne Laukkanen.

Bartošák v KHL za Chabarovsk odchytal 11 zápasů s průměr 2,80 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 91,1 procenta. Na olympijských hrách v Pekingu, kde Češi v úterý vypadli v předkole play off se Švýcarskem, kryl záda Šimonu Hrubcovi a do hry nezasáhl.

Účastník minulých olympijských her v Pchjongčchangu a mistrovství světa v roce 2019 v Bratislavě v minulém ročníku měl za Lahti ve 41 duelech základní části průměr 2,19 gólu na utkání, úspěšnost zákroků 91,29 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto. V pěti duelech play off si udržel průměr 2,24 a úspěšnost 91,41.

Brankáři Patrik Bartošák (vlevo) a Roman Will během tréninku před ZOH 2022 v Pekingu. Ilustrační foto.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

"Je to skvělý gólman, který přichází do Lahti udělat nějaký úspěch a ukázat se i v boji o pozici jedničky pro mistrovství světa. Byl to pro nás finančně únosný transfer a budeme se snažit dohodnut, aby u nás Bartošák chytal i v příští sezoně," doplnil Laukkanen.