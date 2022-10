Český reprezentant kapitánem v KHL? Jiný případ než další Češi. Neodsuzuji ho, míní Hadamczik

Čtyři čeští hokejisté působí v této sezoně v Kontinentální hokejové lize. Jeden z nich je dokonce v Rusku kapitánem týmu. Řeč je o Dmitriji Jaškinovi působícím v Petrohradu. Co si o něm myslí prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik? „Jaškin je jiný případ, má ruské rodiče, občanství a možná jednu babičku, tak se rozhodl tam hrát. Já ho za to neodsuzuji, je to jeho rozhodnutí. U něj bych udělal výjimku," řekl v pořadu Příklep Hadamczik ohledně Čechů, kteří působí v KHL i přes válečný konflikt, kdy Rusko napadlo sousední Ukrajinu a během konfliktu zemřely desítky tisíc lidí.

Český reprezentant kapitánem v KHL? Jiný případ. Neodsuzuji ho, reaguje HadamczikVideo : Sport.cz

Článek Šéf českého hokeje má jasno, že jeho krajané - hokejisté - slyšeli jen a jen na nabídku finančně výhodných kontraktů. Jaškin je podle něj jako jediný trochu jiný případ, jelikož se v Rusku narodil. „Musel by být totálně antiruskej, což někteří hráči jsou. On ale takový není. Co ale Dmitrije znám, tak určitě válku odsuzuje. U něj bych bral, že je Rus, a výjimku bych udělal," uvedl Hadamczik na adresu českého reprezentanta, který se narodil v Omsku. U ostatních Čechů, kteří momentálně v KHL působí, má ale jasno. Nečekal, že do soutěže ze země válečného agresora zamíří. „Dalším hráčům, kteří tam nemuseli jít, se divím. Peníze nejsou všechno. Někdy jsou všemocné, ale nejsou všechno," dodává Hadamczik.